سيف زاهر لمحمد بركات: "إزاي دخلت اتحاد الكرة خطوة غريبة"

تحدث الإعلامي الرياضي سيف زاهر، موجهًا رسالة للكابتن محمد بركات لاعب الأهلي السابق، :"إزاي دخلت اتحاد الكرة"، موضحًا أنه إداريًا هو شخص جيد ولكنه تفاجئ بوجوده في هذا المجال.

ونوه "زاهر"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، بأنه لم يتفاجئ بأن يعمل الكابتن محمد بركات في مجال الإعلام أو التلفزيون أو في مجال تحليل المباريات، موضحًا أن الدخول والعمل بالجزء الإداري في اتحاد الكرة كانت خطوة مختلفة، وصفها بأنها "غريبة" بالنسبة له.

وأوضح ، أن الكابتن محمد بركات حقق نجاحات عديدة خلال السنوات الأخيرة خلال فترة عمله إداريًا في اتحاد الكرة، مؤكدًا أنه حقق نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية وهو ما ظهر في أداء المنتخب المصري الأوليمبي.