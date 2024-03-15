نتنياهو عقبة كبيرة أمام السلام.. بايدن يؤيد خطاب زعيم ديمقراطيي "الشيوخ"

قدم الرئيس الأمريكي جو بايدن تعليقاً إيجابياً حول خطاب زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، بشأن إسرائيل، حيث أشاد بايدن بأداء شومر ووصف الخطاب بأنه جيد.

وأوضح أن شومر تواصل قبل إلقاء خطابه مع فريق الرئاسة ليبلغه بفحوى الخطاب.

وفيما يتعلق بالقضايا الدولية الأخرى، دعا بايدن الكونجرس إلى التصويت لصالح حزمة مساعدات موجهة إلى قطاع غزة وأوكرانيا.

وفي سياق متصل، أدلى شومر بانتقادات لاذعة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معتبراً إياه "عقبة كبيرة أمام السلام"، وأشار إلى أنه في كثير من الأحيان انحاز نتنياهو إلى مطالب المتطرفين.