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الجمعة 15 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

"رامز جاب م الآخر".. البليهي يكشف طريقة استفزازه رونالدو وميسي

لاعب نادي الهلال
لاعب نادي الهلال السعودي علي البليهي
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استضاف برنامج "رامز جاب من الآخر"، في حلقته الخامسة الذي يقدمه الفنان رامز جلال، عبر قناة MBC مصر، لاعبا الكرة السعوديين علي البليهي وفراس البريكان.

وسخر  رامز جلال من ملابس لاعب نادي الهلال السعودي علي البليهي فور وصوله قائلا: "مشمر البنطلون تحس أنه كان بيسلك المجاري.. لابس ساعة تشتري نادي".

وخلال الحلقة كشف اللاعب علي البليهي عن خلافاته مع عدد من نجوم الكرة قائلا: "أنا بتخانق مع الناس كلها".

 كما كشف عن  كيفية استفزازه لنجمي الكرة العالمية كريستيانو رونالدو وليو ميسي، قائلا: "بكلم ميسي بقوله كريستيانو أفضل منك وكريستيانو بقوله ميسي أفضل منك".

رامز جاب من الأخر الفنان رامز جلال لاعب نادي الهلال السعودي علي البليهي فراس البريكان