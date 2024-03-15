"رامز جاب م الآخر".. البليهي يكشف طريقة استفزازه رونالدو وميسي

استضاف برنامج "رامز جاب من الآخر"، في حلقته الخامسة الذي يقدمه الفنان رامز جلال، عبر قناة MBC مصر، لاعبا الكرة السعوديين علي البليهي وفراس البريكان.

وسخر رامز جلال من ملابس لاعب نادي الهلال السعودي علي البليهي فور وصوله قائلا: "مشمر البنطلون تحس أنه كان بيسلك المجاري.. لابس ساعة تشتري نادي".

وخلال الحلقة كشف اللاعب علي البليهي عن خلافاته مع عدد من نجوم الكرة قائلا: "أنا بتخانق مع الناس كلها".

كما كشف عن كيفية استفزازه لنجمي الكرة العالمية كريستيانو رونالدو وليو ميسي، قائلا: "بكلم ميسي بقوله كريستيانو أفضل منك وكريستيانو بقوله ميسي أفضل منك".