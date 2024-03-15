القيء ودعك العينين.. نصائح مهمة لعلاج سرعة ضربات القلب

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى سرعة نبضات القلب، موضحًا أن هناك 4 طرق لعودة نبضات القلب بصورة طبيعية.

وقال حسام موافي خلال تقديمه برنامج «رب زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، إن طرق ضبط نبضات القلب تتمثل في القيء أو دعك العين بصورة قوية، أو وضع فوطة مبتلة بالماء البارد على الوجه، أو الضغط على نقطة معينة في الرقبة.

وتابع: هناك بعض الحالات التي تعاني من خلل في العصب العاشر يجب عليهم عمل اختبار المنضدة المائلة.

وأوضح حسام موافي، أن القلب الطبيعي يدق 110 إلى 120 الف نبض في اليوم، موضحًا أن اختبار الهولتر الطريقة الآمنة لمعرفة الأسباب الرئيسية لسرعة نبضات القلب.