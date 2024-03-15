أكثر من صدام ناري.. نتائج قرعة ربع نهائي دوري المؤتمر

جرت مساء اليوم الجمعة، مراسم قرعة دور ربع النهائي من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي في نسختها الثالثة، وذلك بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» بمدينة نيون السويسرية.

وأسفرت قرعة دور الثمانية، عن أكثر من صدام ناري بين الأندية المتأهلة لربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

وتسمح قرعة ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، بمواجهة الأندية من نفس البلد، كما من الممكن أن يقع ناديين من مجموعة واحدة على عكس الأدوار السابقة.

وتقام مباريات ذهاب ربع نهائي دوري المؤتمر يوم 11 أبريل أما الإياب تقام يوم 18 أبريل، بينما تقام مباريات ذهاب نصف النهائي يوم 2 مايو، فيما تقام مواجهات الإياب 9 مايو 2024.

كما تقام المباراة النهائية من دوري المؤتمر الأوروبي يوم 29 مايو في مدينة أثينا باليونان، على ملعب أيك أرينا.

الأندية المتأهلة لربع نهائي دوري المؤتمر

أستون فيلا الإنجليزي، باوك اليوناني، أولمبياكوس اليوناني، كلوب بروج البلجيكي، فنربخشة التركي، ليل الفرنسي، فيكتوريا بلزن التشيكي، فيورنتينا الإيطالي.

نتائج قرعة ربع نهائي دوري المؤتمر

1- كلوب بروج ضد باوك

2- أولمبياكوس ضد فنربخشة

3- أستون فيلا ضد ليل

4- فيكتوريا بلزن ضد فيورنتينا.

وتقام مباراة ذهاب ربع نهائي الكونفرنس ليج على ملعب الفرق المذكورة أولًا، ليحتضن ملعب الفيلا بارك المباراة القوية بين أستون فيلا وليل، قبل مواجهة العودة في فرنسا.

نتائج قرعة نصف نهائي دوري المؤتمر

الفائز من ربع النهائي الثالث (أستون فيلا الإنجليزي ضد ليل الفرنسي) يواجه الفائز من ربع النهائي الثامي (أولمبياكوس اليوناني ضد فنربخشة التركي).

أما المتأهل من (فيكتوريا بلزن التشيكي ضد فيورنتينا الإيطالي) يواجه الفائز من (كلوب بروج البلجيكي ضد باوك اليوناني).

يذكر أن، وست هام يونايتد الإنجليزي، هو حامل لقب بطولة دوري المؤتمر الأوروبي في نسختها الماضية على حساب فيورنتينا الإيطالي.