أستون فيلا يقصي أياكس ويتأهل لربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

أقصى فريق أستون فيلا الإنجليزي، مساء الخميس، نظيره أياكس أمستردام الهولندي من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، باكتساحه برباعية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من البطولة.

انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل السلبي، قبل أن يمطر أستون فيلا شباك ضيفه بأربعة أهداف نظيفة.

افتتح أولي واتكينز التهديف في الدقيقة 25، لينتهي الشوط الأول بهذا الهدف، وفي الشوط الثاني أضاف ليون بايلي الهدف الثاني في الدقيقة 60.

وحصل سيفرت مانسفيرك لاعب أياكس على البطاقة الحمراء في الدقيقة 66، بعد حصوله على بطاقتين صفراوتين.

وعزز جون دوران تقدم الفيلانز بهدف ثالث في الدقيقة 75، قبل أن يختتم موسى ديابي الرباعية في الدقيقة 81.

وبتلك النتيجة، تأهل أستون فيلا إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي على حساب أياكس.