مجلس الشيوخ يستأنف جلساته ويناقش تطوير أسطول النقل البحري.. الأحد

يناقش مجلس مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلساته العامة، الأسبوع المقبل، الطلب المقدم من النائب عادل اللمعي، وأكثر من 20 عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تطوير أسطول النقل التجاري البحري المصري وتحقيق الاستفادة القصوى منه ومن الموارد المتاحة بالموانئ المصرية.

كما يناقش مجلس الشيوخ، طلب مقدم من النائب شريف الجابري، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الخطة المقررة للاستفادة والتواصل مع الطلاب المصريين الدارسين بالخارج.

ويتضمن جدول الجلسات إحالة عددا من تقارير اللجان النوعية عن اقتراحات برغبات مقدمة من الأعضاء إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية ومكتب لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب رامي جلال، بشأن إعادة افتتاح المركز الثقافي المصري بالعاصمة اليونانية أثينا، وكذلك تقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائبة هند جوزيف بشأن زيادة المخصصات التموينية لدور رعاية الأيتام، وتحديث آلية تسجيل الأطفال المعثور عليهم وكريمي النسب داخل المنظومة وحوكمتها، والنائب محمد علي أبو حجازي بشأن فتح فرع لجهاز حماية المستهلك بدمياط الخدمة شمال الدلتا.

كما يحيل مجلس الشيوخ تقريرا لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائبة نهى أحمد زكي، بشأن وضع خطة قومية لتعميم إقامة محطات تعمل بالطاقة الشمسية على أسطح المباني الحكومية، والنائب محمد عمارة، بشأن التوسع في مصادر الطاقة المتجددة.

ويحيل مجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب ياسر الهضيبي، بشأن نقل مقلب القمامة والمخلفات الكائن بمنطقة مساكن أبو زعبل - مركز الخانكة - محافظة القليوبية.

كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب طارق نصير، بشأن الحد من مخاطر المخلفات الإلكترونية.

ويناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوحيا المعلومات ومكتب لجنة الإسكان والادارة المخلية والنقل عن الاقتراحين برغبة المقدمة من النائب رمضان إمام بشأن مد التعاقد المبرم بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والهيئة العامة للابنية التعليمية بخصوص المدارس الواقعة في حرم السكة الحديد بالاسماعيلية، والنائب عمروت عزت بشأن إنشاء مدرسة للمكفوفين بحي بولاق الدكرور.

ومن بين التقارير، تقرير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحات برغبة المقدمة من، النائب علاء الدين مصطفة بشأن التوسع في منظومة التشخيص والعلاج عن بعد، وتقرير النائب محمد صبري أبو ابراهيم بشأن سرعة تلبية احتياجات مستشفى الرمد العام بالاسكندرية من الأجهزة الطبية، وتقرير النائب محمود تركي بشأن توفيق أوضاع المركز الإقليمي لصيانة أجهزة المستشفيات التابع لديوان عام وزارة الصحة والسكان.

وأيضا تقرير لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بشأن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود القط بشأن استحداث وحدة الأداء السياحي.

ومن بين التقارير الأخرى، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتبي لجنتي الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والاسكان والإدارة المحلية والنقل عن طلب المناقشة العامة المقدم من النائب حسام الخولي وعشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز الصادرات المصرية من المحاصيل والفواكه.