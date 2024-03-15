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الجمعة 15 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

إصابة فتاة قفزت من شرفة منزل خطيبها بعدما حاول اغتصابها في الخليفة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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شهدت منطقة الخليفة بالقاهرة واقعة مؤسفة تتشابه أحداثها مع واقعة فتاة الشروق حبيبة السماع  والتى توفيت جراء قفزها من سيارة أوبر  بطريق السويس خشية خطفها على يد السائق؛ ولكن هذه المرة قفزت فتاة من أعلى عقار خشية أغتصاب خطيبها لها مما تسبب لها فى نزيف داخلى وكسور.

تلقت أجهزة الامن بالقاهرة إخطارا من أحد المستشفيات الحكومية بوصول فتاة عشرينية مصابة بنزيف داخلى بالبطن وكر بالحوش وحالته حرجة، وعلى الفور انتقلت اجهزة الأمن وتبين أن الفتاة المصابة ترتدى كامل ملابسها ومصابة بكسور ونزيف داخلى.

 وبعمل التحريات دلت أن الفتاة ذهبت لزيارة منزل خطيبها وتصادف تواجده بمفرده، وحاول التعدى عليها جنسيا لكنها  فرت منه ووجدت الباب مغلقا من الداخل فقفزت من الشرفة، وأصيبت بإصابات حرجة وتم نقلها للمستشفى لتلقى العلاج.

 وألقى القبض على المتهم ويقوم رجال المباحث بسؤال شهود العيان والجيران وأسرة المجنى عليها للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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