قصة حب وهمية عبر وسائل التواصل الاجتماعى تنتهى بالقتل في فرنسا

انتهت قصة حب وهمية عبر الإنترنت بقتل فتاة تبلغ من العمر 30 عام، حينما ظن القاتل أنه سيفوز بالمال، بعد قتل شريكته بالعمل، ليلتقى بعشيقتة الوهمية التي تعرف عليها من خلال الإنترنت.

كما أعلنت السلطات القضائية الفرنسية، أن شابا ثلاثينيا اعترف بقتل شريكته في نهاية يناير الماضي لتحويل علاقة كان يقيمها مع عشيقة عبر الإنترنت إلى واقع ملموس، ولكن أثبتت التحقيقات أنها علاقة وهمية وجزء من عملية نصب احتيال.

وتبين أنه في 28 يناير عثر على جثة الضحية البالغة 30 وعليها آثار إصابات في الجذع في منزلها في بوسان في شمال فرنسا بحسب ما أوضح مكتب المدعي العام المحلي.

وكان شريكها الذي أبلغ الشرطة قد قال في البداية، إنه عثر على جثة شريكته بعد عودته من المخبز، وطرح فرضية مقتلها خلال محاولة سرقة نظرا لاختفاء حصالة النقود الخاصة بها.

لكن التحقيق استبعد هذه الفرضية وأثبت أن الرجل أقام علاقة عاطفية عبر الإنترنت مع شخص لم يكن يعرف هويته الحقيقية والتي كانت في الواقع شخصية وهمية ابتكرها محتال عاطفي للحصول على المال حسب ما ورد في البيان الصادر عن النيابة العامة.

واضاف تقرير التحقيق أن المتهم دفع 2200 يورو لهذا المحتال فى محادثة سابقة وفقا للتحقيقات الأولى في كوت ديفوار.

وأحيل المشتبه به إلى المحكمة لتوجيه الاتهام إليه بعد اعترفه بأنه تعمد قتل شريكته على أمل تحويل هذه العلاقة الافتراضية واقعا ملموسا على ما جاء في بيان للنيابة العامة.