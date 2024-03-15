فنلندا تمنح المرأة حق التصويت في الانتخابات.. ومصر تحصل على الاستقلال "المنقوص" بموجب تصريح 28 فبراير.. في مثل هذا اليوم 15 مارس

العديد من الأحداث المفصلية شهدها العالم في مثل هذا اليوم 15 مارس، فما بين حصول المرأة على حقوقها الانتخابية لأول مرة في أوروبا، وما بين إعلان الاستقلال المنقوص لمصر عن بريطانيا بموجب تصريح 28 فبراير الذي تسبب في نفي الزعيم سعد زغلول للمرة الثانية، كما شهد هذا اليوم أيضا إعلان فؤاد الأول بن الخديوي إسماعيل تغيير نظام الحكم من سلطنة إلى مملكة، وفيما يلي نرصد أبرز هذه أحداث "زي النهاردة".

1907.. فنلندا أول دولة أوروبية تمنح المرأة حق التصويت في الانتخابات

يوم 15 مارس 1907 كان يومًا تاريخيا في فنلندا وهو اليوم الذي اشتهر بمقولة مختصرة وهي "عندما حصل الجميع على حق التصويت"، فخلال اجتماع البرلمان في قاعة دائرة الإطفاء عام 1907، قرارا تاريخيًا، حيث تم إعطاء حق التصويت لكل مواطن يبلغ 24 عامًا أو أكثر، بما في ذلك السيدات والمزارعون، وذلك بعد يومين من الجدل السياسي في 15 و16 مارس 1907، وهو الحدث الفارق في تاريخ فنلندا بل والتاريخ الأوروبي أيضا حيث أصبحت أول دولة أوروبية تمنح المرأة حق التصويت في الانتخابات.

1922.. الاستقلال المنقوص لمصر عن بريطانيا

وفي 15 مارس 1922 كانت مصر شاهدة على العديد من الأحداث التاريخية، ففي ذلك اليوم أعلنت بريطانيا استقلال مصر بموجب تصريح 28 فبراير الصادر من طرف بريطانيا، وهو الاستقلال الذي رفضه الشعب المصري وخرجت العديد من الاحتجاجات الثورية بقيادة الزعيم سعد زغلول.

والسبب وراء اشتعال الثورة مرة أخرى في الشارع المصري على الرغم من أن تصريح 28 فبراير يعد أولى ثمرات ثورة 1919، هو أن بريطانيا منحت مصر استقلال منقوص، حيث قبلت فيه باستقلال مصر، وبموجبه تم إعلان مصر دولة مستقلة ذات سيادة وإنهاء الحماية البريطانية على البلاد، مع اختفاظ بريطانيا بحق تأمين مواصلات إمبراطوريتها فى مصر، وحقها فى الدفاع عنها ضد أى اعتداء أو تدخل أجنبى، وحماية المصالح الأجنبية والأقليات فيها، وهو ما رفضه الشعب المصري، كما رفض سعد زغلول إبرام أي اتفاقيات مع بريطانيا في المراحل التمهيدية للإعلان ما تسبب في اعتقاله للمرة الثانية وونفي إلى جزيرة سيشل تمهيدا للإعلان عن "تصريح 28 فبراير"

كما شهد يوم 15 مارس العديد من الأحداث، والتي نوجزها في التالي:

1498 - المستكشف البرتغالي فاسكو دا غاما يصل إلى مدغشقر ضمن حملته للوصول إلى الهند بحرًا.

1907 - الحكومة الفنلندية تمنح المرأة حق التصويت في الانتخابات لتصبح أول دولة في أوروبا تعطي المرأة هذا الحق.

1917 - إحدى قطعات الجيش العثماني تصل إلى خانقين منسحبة من بغداد بعد دخول القوات البريطانية إليها، حيث أخفق «خليل باشا» في إعداد خنادق تمتد من الكوت إلى بغداد ليحتمي بها جيشه.

1922 - إعلان استقلال مصر بموجب تصريح 28 فبراير الصادر من طرف بريطانيا.

فؤاد الأول بن الخديوي إسماعيل يعلن تغيير نظام الحكم من سلطنة إلى مملكة ويغير لقبه من السلطان فؤاد إلى الملك فؤاد الأول.

1939 - زواج شقيقة ملك مصر فاروق الأول الأميرة فوزية من ولي عهد إيران محمد رضا بهلوي.

1951 - الحكومة الإيرانية برئاسة الدكتور محمد مصدق تقرر تأميم صناعة النفط والتي كانت خاضعة لسيطرة الشركات الأمريكية.

1968 - جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية تشهد تمرد سياسي بعد أقل من عام على استقلالها.

2009 - افتتاح السفارة اللبنانية في العاصمة السورية دمشق، لتكون هناك سفارة لبنانية في سوريا للمرة الأولى منذ استقلال البلدين.

2011 - إندلاع الاحتجاجات في سوريا ضد نظام الرئيس بشار الأسد.

ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى يعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثة شهور ويكلف قائد قوة الدفاع باتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية سلامة البلاد والمواطنين، وذلك بعد يوم من دخول قوات درع الجزيرة للبحرين إثر إندلاع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

انتخاب المطران بشارة الراعي بطريركًا للكنيسة المارونية خلفًا للبطريرك نصر الله بطرس صفير، ليكون بذلك البطريرك السابع والسبعون للكنيسة.

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2017 - ملك المغرب محمد السادس يعفي عبد الإله ابن كيران من رئاسة الحكومة بعد فشله في تشكيلها خلال 5 أشهر من تاريخ الانتخابات.

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