إلهام شاهين لـ "البوابة نيوز": الشوربة والكنافة أساس مائدتى فى رمضان .. قمنا بالتحضير لتعليق الزينة والاستعداد للشهر الكريم.. أفطر فى البيت غالبية الأيام من أجل الفرحة ولمة العائلة 

“البوابة نيوز” تدخل عالم النجوم والنجمات لتكشف العادات والتقاليد المتعارف بها وكيفية الأجواء الرمضانية التى تطل علينا فى ٣٠ يوما من كل عام و كيفية الاستعداد للشهر الكريم والأجواء العائلية والأكلات المفضلة لدى الفنانين والعزومات الرمضانية خلال الإفطار والسحور، نلتقى مع الفنانة إلهام شاهين.

> حدثينا عن لمة العائلة فى أجواء رمضان؟

زمان كنت مفتقدة حقيقى " لمة العائلة " لأنى كنت مشغولة فى أعمال درامية فى السباق الرمضاني لذلك كنت مشغولة لآخر أيام رمضان، وأحسست بالحالة الجميلة فى "لمة العائلة" العام الماضى وعشت ثلاثين يوما بين أشقائي يوميا مع بعض وعشت كل أجواء رمضان مع عائلتي، كنا نستعد للشهر الكريم قبل ما يهل بأسبوع، نضع الزينة فى المنزل وطبعا المفارش الرمضانية المعروفة التى تعبر عن فرحة الشهر الكريم وسط أشقائي وكل العائلة التى تجتمع فى هذا الشهر فقط لأن صعب جدا نجتمع طول شهر فى غير رمضان لذلك لمة رمضان حقيقي بتوحشنا جدا، قمنا بالتحضير لتعليق الزينة والاستعداد للشهر الكريم أيضا بوضع المفارش كما هو المعتاد فى الأعوام الماضية وتعليق الفانوس الكبير؛ رغم أني كنت أحب جدا الفانوس أبوشمعة القديم وأصبح الآن غير موجود فى الأسواق وله بهجة خاصة عندى منذ الطفولة، كان أساسي كل عام يجيلى فانوس أبوشمعة وأكيد أجواء الطفولة لها شكل وطعم وذكريات خاصة جميلة عند كل الناس.

وعن الأكلات المفضلة للفنانة إلهام شاهين قالت: شهر رمضان له عندى أساسيات تكون موجودة على السفرة وأولها الشوربة ممكن استغنى عنها فى الأيام العادية لكن فى رمضان مقدرش استغنى عن الشوربة، وكمان الكنافة من أهم الحاجات اللى بحبها فى سفرة رمضان ضرورى يكون فى يوميا شوربة وكنافة والباقى أكلات المصريين المعروفة.

وعن العزومات فى رمضان داخل المنزل وخارجه قالت: أنا أفضل فى رمضان أفطر فى البيت غالبية الأيام من أجل الفرحة ولمة العائلة طوال الشهر الكريم، ودائما ما تكون موجودة فى أول يوم صديقة العمر الفنانة هالة صدقي ضرورى تكون عندى أول يوم فى رمضان وأنا كمان بروح عندها فى المناسبات أفطر معاها وطبيعى جدا أنها تكون موجودة فى رمضان عندى فى أول يوم وأن أكون عندها أيضا وتتبادل الزيارات بكل حب، وطبعا كل النجمات مقربين لى جدا ليلى علوى وبسرا وصابرين ووفاء عامر وميرفت أمين ولبلبة وكلهم أصدقائى المقربين والدعوة مفتوحة لكل أصحابي المقربين طوال الشهر وبدون تكليف، أما عن العزومات في السحور من الممكن أن أتقبلها وهذا يحدث بالفعل على عكس الفطار صعب جدا أفطر خارج المنزل لأنى بحب لمة العائلة.