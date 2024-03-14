الأمن يضبط متهمين بسرقة غطاء بالوعة بطريق شبين القناطر

تمكنت الأجهزة الأمنية منكشف ملابسات ما تم تداوله على موقع "فيس بوك" بشأن سرقة غطاء بالوعة بطريق شبين القناطر بالقليوبية وضبط مرتكبا الواقعة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام مستقلى مركبة "توك توك" بسرقة غطاء بالوعة صرف صحى على طريق شبين القناطر بالقليوبية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عاطلان ، مقيمان بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية) وبحوزتهما (6 لفافات تحوى مخدر الهيروين بقصد التعاطى) وإعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.