محافظ القاهرة يتفقد أعمال إقامة مصنع للملابس الجاهزة بحى الأسمرات

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم الخميس، أعمال إقامة مصنع للملابس الجاهزة بحى الأسمرات والذى يتم إنشاؤه لتوفير أكثر من ٤٠٠ فرصة عمل للقاطنين بالمدينة بتكلفة تقارب 21 مليون جنيه.

وأكد محافظ القاهرة أن الدولة تحرص على توفير الرعاية الكاملة لسكان الأسمرات وكافة المدن الحضارية التى أقامتها كسكن بديل للمناطق غير المخططة، مشيرًا إلى وجود متابعة دورية لكل مشروعات الإسكان بديل العشوائيات التى أقامتها الدولة من أجل المواطنين لضمان استمرارية الحفاظ عليها.

وأضاف محافظ القاهرة أن القضاء على المناطق العشوائية بالعاصمة والتي شكلت واحدة من التحديات الكبرى التي نجحت الدولة فيها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى قدمت نموذجًا مميزًا وتجربة فريدة تدرس بالعالم في مجال إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة الخدمات ، مشيرا إلى أن حي الأسمرات كان نقطة انطلاق للعديد من المشروعات البديلة للمناطق غير الآمنة.

والمصنع الذى تم الانتهاء من 95% من الأعمال به يقع على مساحة 1000م2 ويشغل المبنى الخاص به والمكون من 3 أدوار مساحة 600 م2 ، ومزود بكافة الخدمات ، كما يضم معرضًا للمنتجات التى سيتم توجيهها للتصدير ، وتم استغلال مساحة السطح فى إقامة مسجد ، كما تم الاتفاق مع إحدى المؤسسات الإجتماعية التابعة لواحدة من أكبر المؤسسات العاملة فى مجال صناعة الملابس لتشغيله بما يتيح دخل كبير للعاملين به .

وثمن محافظ القاهرة دور المجتمع المدنى المشارك فى إقامة هذا المصنع فى إطار المشاركة المجتمعية للجهود التى تبذلها الدولة للارتقاء بالأحياء المطورة وتوفير الخدمات وفرص العمل للقاطنين بها .

رافق المحافظ فى جولته م. جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية ، وعدد من قيادات المحافظة .