رياح وأمطار وبرودة.. الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة الأيام المقبلة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الخميس حتى الثلاثاء 19 مارس، حيث تنخفض درجات الحرارة تدريجيا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ليسود اليوم الخميس وغدا الجمعة، طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومائل للحرارة على شمال الصعيد وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وطقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

ويشهد السبت 16 مارس أمطارا خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والصحراء الغربية على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من جنوب الصعيد والصحراء الغربية ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.

واعتبارا من الأحد 17 مارس، ستكون هناك أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال وجنوب البلاد يصاحب ذلك رياح متفاوتة الشدة كما تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والصحراء الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وسيناء ومناطق متفرقة من شمال ووسط الصعيد على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى على فترات متقطعة.

كما يشهد الإثنين 18 مارس أمطارا متوسطة على مناطق من وسط وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر وسيناء على فترات متقطعة، وأمطارا خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة، ونشاط رياح على كل الأنحاء ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

بينما يشهد الثلاثاء 19 مارس أمطارا خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، ونشاط رياح على كل الأنحاء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.