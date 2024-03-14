وصفتها بغير الشرعية.. أوكرانيا تطالب المجتمع الدولي بعدم الاعتراف بنتائج الانتخابات الروسية

طالبت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم الخميس 14 مارس 2024، المجتمع الدولي، بعدم الاعتراف بنتائج انتخابات الرئاسة الروسية، إذ واصفتها بانتخابات غير الشرعية.

وقالت الخارجية الأوكرانية، في بيان إن ترويج الدعاية الانتخابية الروسية في أراض "محتلة"، يعتبر تحد صارخ للقانون الدولي.

جدير بالذكر أن انتخابات الرئاسة الروسية تعقد غدًا الجمعة وتنتهي الأحد من الأسبوع المقبل، ويخوض غمارها فيها 4 مرشحين المعترك الانتخابي على رأسهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

بينما يستمر بوتين في سدة الحكم حتى عام 2030 في حال فوزه في الانتخابات المقررة.

ومن الأشياء اللافتة في الانتخابات المقبلة هو عدم وجود معارضة سياسية، أما المرشحان المحتملان الوحيدان اللذان عارضا العملية العسكرية في أوكرانيا، وهما بوريس ناديجدين ويكاترينا دونتسوفا، اللذان جمعا عشرات الآلاف من التوقيعات لدعم ترشيحيهما، فقد رُفضت طلباتهما.

إلى جانب بوتين، هناك ثلاثة مرشحين مسجلين، وهم المحافظ القومي ليونيد سلوتسكي، ومرشح الحزب الشيوعي نيكولاي خاريتونوف، ورجل الأعمال فلاديسلاف دافانكوف، وجميعهم دعموا العملية العسكرية في أوكرانيا.