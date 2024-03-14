البرلمان الأوروبي يتهم المفوضية بخرق القانون في تمويل المجر

في خطوة تصعيدية من البرلمان الأوروبي ضد المفوضية، وافقت روبيرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي على مقاضاة المفوضية الأوروبية بسبب قرارها السماح بتقديم تمويل أوروبي للمجر.

واتخذت ميتسولا هذا القرار بعد اجتماع مغلق صباح اليوم الخميس، 14 مارس 2024 مع قادة السبع مجموعات السياسية في البرلمان.

كانت لجنة الشؤون القانونية، قد أوصت باتخاذ إجراء ضد المفوضية الاثنين الماضي، بينما تتعلق القضية بقرار المفوضية في ديسمبر الماضي بالإفراج عن 2ر10 مليار يورو (2ر11 مليار دولار) مخصصة للمجر، كان قد تم تجميدها بسبب مخاوف تتعلق بحكم القانون.

كما قالت المفوضية حين ذاك إنها أفرجت عن الأموال لأن بودابست " اتخذت الإجراءات التي تعهدت القيام بها". ولكن النواب اتهموا المفوضية بتجاهل المشاكل المستمرة.

ومن المقرر أن يتم طرح القضية أمام محكمة العدل الأوروبية.