"الكرملين" عن تهديد بوتين باستخدام النووي: لا يقلق

أكد ديمتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الكرملين أن تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن الأسلحة النووية لا تشكل تهديدا باستخدامها.

وأشار الكرملين، في بيان له صباح اليوم الخميس 14 مارس 2024 إلى أن بوتين كان يجيب فقط على أسئلة أحد الصحفيين، ويعيد التأكيد على الظروف المعروفة جيدا التي تضطر فيها روسيا نظريا إلى استخدام الأسلحة النووية.

وكان بوتين قد أكد في مقابلة مع الوكالة والتلفزيون الرسمي أمس الأربعاء، إنه إذا أجرت الولايات المتحدة تجارب نووية فإن روسيا قد تفعل الشيء نفسه، كما قال: "مستعدون لاستخدام الأسلحة النووية في حال وجود أي تهديد لروسيا".