أغرب عادات بعض الدول "احتفالا بشهر رمضان المبارك"

تتنوع الثقافات والموروثات والعادات والتقاليد ما بين شعب وآخر، إذ إن كل شعب له تقاليده الخاصة به والتي يتميز بها عن الآخر، وقد تكون من العادات ما يدهشك وما يجعلك أكثر حيرة فتعالى نتعرف على أغرب العادات في رمضان التي قد يصدقها البعض يندهش لها الآخر وأن كانت برغم اختلافها إلا أنها تتفق في كونها عادات خاصة برمضان تهدف إلى الرحمة والغفران والبركات وإن كانت تختلف في طبيعتها بخلاف الثقافات فتعالى عزيزي القارئ نتعرف عليها.

فمثلا في السودان "تجديد الأواني"

قد نجد من مظاهر الاحتفال برمضان تدريب النساء على تجويد القران كل صباح فضلا عن تجديد أواني المطبخ وذلك احتفالا برمضان ذلك عن الاحتفال بقدوم رمضان أما الإفطار يجب أن يكون جماعيا وذلك في ساحات واسعة إذ تجتمع كل الأسر في ساحة واحدة للإفطار معا ذلك عن السودان.

تركيا.. زغاريد وعطور

مع قدوم الشهر المبارك تنطلق الزغاريد وذلك للتعبير عن الفرحة برمضان فضلا عن نشر روائح المسك والعنبر وماء الورد وذلك بنثرها على عتبات أبواب المنازل ذلك عن الاحتفال بالقدوم اما السحور فمن عاداتهم أن الذى يعده هن "السيدات كبار السن " وهن الجدات اعتقادا بأنهن مصدر البركة وذلك خاص بأول سحور لأول يوم برمضان ويكون السحور عبارة عن فواكه طازجة وملبن تركى محشو بالمكسرات والقشدة واللحم المقدد.

أوزباكستان .. خروف على الإفطار

في اول يوم من افطار رمضان يذبح خروف الإفطار ويقدم معه أرغفة عيش كبيرة الحجم التي يجب أن تخبز بالمنزل مع الزيت والحليب مع فنجان الشاي الأسود.

إندونيسيا.. حرب البيض

يحتفلون أهل إندونيسيا بقدوم رمضان بإقامة حفل عروس تجمع فيه كل الأطفال بعد أن يكونوا قد قاموا بالصوم لأول مرة وذلك لتشجيعهم كما يتم الإعلان عن مسابقة "حرب البيض المسلوق" التي تقام في شهر رمضان مع قدومه يوميا حيث تبدأ من مساء رمضان حتى موعد السحور ومن قوانين المسابقة إمساك أحد المتسابقين الشباب بيضة مسلوقة ويضرب بها الأخرى التي في يد خصمه بهدف كسرها وإن كسرها يفوز ويدخل المرحلة التالية.

أوغندا .. ضرب الزوجات

يحتفل الشعب الأوغندي بقدوم رمضان وذلك بأن يقوم رجال قبائل "اللانغو" الأوغندية بضرب زوجاتهم على رؤوسهن قبل الإفطار ومن ثم تقوم السيدات برضى منهم بإعداد وجبة الإفطار

الصين .. الشاي والبطيخ

يحتفل مسلمون الصين برمضان بأن ينوا الصوم وذلك أن يجرحوا صيامهم بتمرة مع كوب شاي محلى بالسكر، كما يحرصون على أن يكون الإفطار على تناول البطيخ الأحمر وذلك قبل الذهاب للمسجد للصلاة ذلك عن اغرب العادات في الاحتفال برمضان لدى الشعوب وإن كان ذلك على سبيل التذكير وليس الحصر.