"نور البصيرة" بجامعة سوهاج ينظم مسابقات رمضانية في حفظ القرآن والحديث لذوي الهمم

ينظم مركز نور البصيرة بجامعة سوهاج المسابقة الرمضانية الدينية الثقافية للطلاب ذوي الإعاقة في حفظ القرآن الكريم والحديث الشريف والمعلومات العامة إلى جانب مسابقة لأصحاب المواهب الفنية، وذلك يوم الاثنين الموافق ٢٥ مارس الجاري، بمقر المركز بالحرم الجامعي القديم.

وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة أن مثل هذه المسابقات التي تنظمها الجامعة للطلاب ذوي الاعاقة، تسهم في رفع مستويات الطلاب التحصيلية وترسخ العديد من القيم الأخلاقية والاجتماعية، إضافة إلى صقل المعلومات العامة لديهم ليكونوا على قدر كبير من الثقافة.

وقال الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة: "إن المسابقة الدينية في حفظ القرآن الكريم تجري في ستة مستويات، المستوي الأول هو حفظ القرآن كاملًا، والثاني حفظ ٢٠ جزءًا، والمستوى الثالث حفظ نصف القرآن، والمستوي الرابع حفظ ربع القرآن، ويضم المستوى الخامس حفظ ثلاثة أجزاء، و السادس (جزء عم) وهو خاص بالأطفال دون سن الثانية عشرة.

وأوضح الدكتور عماد الصونيع مدير المركز أن المسابقة الدينية في حفظ الحديث الشريف تشمل حفظ الأربعين النووية، و المسابقة الثقافية في المعلومات العامة في المجالات المختلفة.

وأشارت الدكتورة سلمي عبد المنعم نائب مدير المركز الي انه اخر موعد للتسجيل بالمسابقات يوم السبت الموافق ٢٣ مارس ، وفي ختام المسابقات سوف يتم تكربم الفائزبن ومنحهم جوائز مالية، مضيفة ان المسابقات مخصصة للطلاب ذوي الإعاقات المختلفة، سواء من داخل الجامعة أو من خارجها، ويحق للطالب الاشتراك في مسابقة واحدة فقط من المسابقات الثلاثة.

وجدير بالذكر أنه على من يرغب بالاشتراك يرجي التسجيل من خلال زيارة مركز نور البصيرة بمقر الجامعة القديم، أو من خلال التواصل تليفونيا أو واتس اب علي الرقم:

٠١٠٠٩٦٧٤٧٢٦.