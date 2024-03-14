بعد خماسية الذهاب.. ليفربول يستقبل سبارتا براج بإياب الدوري الأوروبي

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام العاشرة من مساء اليوم الخميس، نحو ملعب "آنفيلد"، لمتابعة فريق ليفربول الإنجليزى، الذى يستضيف نظيره سبارتا براج التشيكى، فى إياب دور الـ16 من بطولة الدورى الأوروبى.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز فريق ليفربول بخمسة أهداف لهدف، على ملعب سبارتا براج، حيث وضع قدمًا في الدور ربع النهائي، ليدخل اللقاء بأعصاب هادئة.

ويعيش ليفربول الإنجليزى تلك الأيام، فى أزهى حالاته هذا الموسم، بعدما تأهل لهذا الدور متصدرًا مجموعته برصيد 12 نقطة جمعها من الفوز في 4 مباريات والخسارة في مباراتين.

ويتنافس ليفربول تحت قيادة الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى للفريق، مع أرسنال ومانشستر سيتي على قمة ترتيب الدوري الإنجليزي في صراع شرس، لنيل اللقب.

وبعد نتيجة لقاء الذهاب، تعد تلك المباراة فرصة لكلوب، لإراحة لاعبيه الأساسيين ومنح فرصة للبدلاء في ظل الموسم الشرس الذي يخوضه الفريق.