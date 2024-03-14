وزيرة البيئة تترأس الاجتماع التاسع لجهاز تنظيم إدارة المخلفات

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الاجتماع التاسع لمجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، لمتابعة خطة العمل و الأنشطة التى قام الجهاز بتنفيذها خلال الفترة الماضية، والأنشطة المستقبلية، وذلك بحضور الدكتور طارق العربى رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وأعضاء مجلس إدارة الجهاز من ممثلى وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية، والمالية ، والتجارة والصناعة، والصحة، والكهرباء والطاقة، والإسكان والمجتمعات العمرانية ، والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وممثل عن التنظيمات غير الحكومية وعدد من خبراء البيئة ومستشارى جهاز المخلفات والقيادات المعنية بالجهاز.

وأوضحت البيئة في بيان لها صباح اليوم الخميس، أنه فى مستهل الاجتماع رحبت الدكتورة ياسمين فؤاد، بمجلس الإدارة والأعضاء الجدد من ممثلي الجهات المعنية وشركاء العمل البيئي، معربة عن تقديرها للجهود المبذولة من فريق عمل جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع الجهات المعنية، مؤكدة على دور المجلس في دعم العمل البيئي و تحقيق المزيد من الإنجازات في إدارة ملف المخلفات بكافة أنواعها ، والذى له دور في دعم الاقتصاد الوطني بمشاركة القطاع الخاص في الاستثمار البيئي كقطاع واعد يساهم في الاستفادة من المخلفات لتحقيق مفهوم الاقتصاد الدوار.

واستمعت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الاجتماع إلى عرض تفصيلى للموازنة المالية للجهاز خلال العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، وذلك في ضوء أحكام القوانين المالية والإدارية واللائحة التنفيذية باعتباره هيئة اقتصادية.

وتم عرض مشروع لائحة الموارد البشرية للموافقة عليها تمهيداً لعرضها على وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لمناقشة المشروع، وذلك استنادا للمادة (20) من التأشيرات العامة للموازنة، كذلك تم مناقشة المقترح الخاص برسوم وفئات إصدار الجهاز لبعض التراخيص والتصاريح والموافقات.

كما استعرض الدكتور طارق العربى عددا من الموضوعات الفنية ومن أهمها الخطة الاستثمارية للمخلفات الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة، وآلية المعالجة بكافة المحافظات، حيث تم التعاقد مع أحد الاستشاريين من خلال مشروع البنك الدولى الخاص بادارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، لوضع دراسة حول آليات معالجة المخلفات الطبية، وتحديد المخرجات المستهدفة من تلك الدراسة، وأوضحت وزيرة البيئة أنه تم الأتفاق مع وزارة الصحة والسكان على طرح معالجة المخلفات الطبية للاستثمار من خلال القطاع الخاص .

واستمعت د. ياسمين فؤاد لشرح رئيس جهاز المخلفات حول الأنشطة الخاصة بشأن مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، بالتعاون مع الجهات المعنية موضحا المادة الخاصة بها بقانون المخلفات، والقرارات الخاصة بتحديد المنتجات ذات الأولوية التى تخضع لهذا المبدأ وبيان أصنافها والتى تصدر من دولة رئيس مجلس الوزراء وآلية التخلص الآمن منها ، بالإضافة إلى موقف المسؤولية الممتدة للمنتج على مواد التعبئة والتغليف.

وأشار إلى الاستراتيجية الوطنية للحد من استهلاك البلاستيك والتى تضمنت أيضا تطبيق المواصفة الخاصة بالأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام ، بزيادة سمكها بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، والبدائل المتاحة ، وبحث تطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج علي المنتج و المستهلك والإيجابيات من تفعيل ذلك، والإجراءات المتخذة من جانب جهاز تنظيم إدارة المخلفات بضمان إعادة تدوير المخلفات طبقا للعقود المبرمة بما يمكن من حساب نسبة التدوير للمخلفات بالمصانع ومدي تزايد تلك النسبة مقارنة باستخدام المخلفات الغير صالحة للتدوير كبديل للطاقة.

وتابع الرئيس التنفيذي أعمال لجنة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بإبرام صك قانونى ملزم للحد من تلوث البلاستيك ( INC ) واختلاف وجهات النظر الدولية حول ذلك بين مؤيد و معارض طبقا لمصالح كل منها وتستكمل اللجنة أعمالها بالتعاون الجهات المعنية.

وتم الموافقة واعتماد المجلس علي كافة القرارات التي تم مناقشتها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات الخاصة بتنفيذها، وتضمنت تحديد رسوم وفئات إصدار الجهاز لبعض التراخيص والتصاريح وتشمل اعتماد مشروع الموازنة لجهاز تنظيم إدارة المخلفات للعام المالى 2024-2025 ، كما تمت الموافقة على اصدار جهاز تنظيم إدارة المخلفات لتصريح تصدير المواد والمخلفات الخطرة والمخلفات غير الخطرة ، وأيضا الموافقة على رسوم اصدار جهاز تنظيم إدارة المخلفات ترخيص او موافقة للشركات العاملة فى نشاط إدارة مرحلة من مراحل الإدارة المتكاملة للمخلفات، ورسوم إصدار جهاز تنظيم إدارة المخلفات شهادة إضافية أو بدل تالف او فاقد، بالإضافة الى الموافقة على رسوم اصدار جهاز تنظيم إدارة المخلفات لموافقة ممارسة نشاط تثمين المواد والمخلفات الخطرة يصدر للخبراء المثمنين لأنشطة بيع المخلفات.