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الخميس 14 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

خبير سياسي: الانتخابات الرئاسية الأمريكية أصابت غالبية الشعب بالملل

بايدن وترامب
بايدن وترامب
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قال المحلل السياسي أحمد محارم، إن الانتخابات الرئاسية الأمريكية في صورتها الحالية أصابت غالبية الشعب الأمريكي بنوع من الملل لعدم وجود جديد بها، بينما اعتاد غالبية الشعب على الإثارة والبحث عن كل ما هو جديد.

وأضاف محارم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح جديد" على فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، أن الشعب الأمريكي اكتشف بعد كل هذا الوقت أن التاريخ يعيد نفسه وتكرر الانتخابات نفسها كما كانت منذ 4 سنوات بكثير من الجدل بين الرئيس الحالي جو بايدن ودونالد ترامب الرئيس السابق.

وتابع أنه من المفترض أن يستمع الشعب الأمريكي للمرشح لمعرفة برنامجه الانتخابي وماذا سيفعل في المستقبل؛ لكن الحقيقة أن كلا المرشحين لم يتحدثا حتى الآن عن المستقبل بل الصراع بينهما تكسير عظام واتهامات مثيرة للجدل، موضحا أن الشعب الأمريكي قلق من تقدم سن الرئيس بايدن وذاكرته الضعيفة وتدهور الاقتصاد في فترة حكمه والأهم من كل ذلك الدعم غير المسبوق المقدم لإسرائيل في حربها على غزة.

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