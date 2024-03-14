تراجع أسعار الذهب بداية تعاملات اليوم الخميس 14 مارس 2024

تراجعت أسعار الذهب في محلات وأسواق الصاغة المصرية ، فى بداية تعاملات اليوم الخميس 14 مارس 2024، انخفاضا ملحوظا على خلفية تراجعه في البورصات العالمية ، وأيضا انخفاض الطلب على الذهب في السوق المحلي والذي يشهد حالة من الركود منذ بداية شهر رمضان الكريم.

وسجل سعر الذهب اليوم عيار 21 “ الأوسع انتشارا وإقبالا في محلات الصاغة” نحو 2990 جنيها للبيع، و2960 جنيها للشراء،

وبلغ سعر الذهب عيار 24 “الأعلى فئة في سوق الصاغة” نحو 3417.25 جنيه للبيع، و3382.75 جنيه للشراء.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر عند 3417.25 جنيه للبيع، و3382.75 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 بداية تعاملات اليوم نحو مستوى 3132.5 جنيه للبيع، و3101 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في محلات الصاغة المصرية ، نحو 2562.75 جنيه للبيع، و 2537.25 جنيه للشراء.

فيما هبط سعر جرام الذهب عيار 14 في بداية تعاملات اليوم الخميس ، عند 1993.25 جنيه للبيع، و 1973.25 جنيها للشراء.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 12 في الصاغة المصرية ، نحو 1708.5 جنيه للبيع، و 1691.5 جنيه للشراء.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 9 بداية اليوم إلى نحو 1281.5 جنيه للبيع، و1268.5 جنيه للشراء.

وانخفض سعر الجنيه الذهب “ والذي يزن حوالي 8 جرامات من الذهب” في الأسواق المحلية اليوم عند 23920 جنيها للبيع، و 23680 جنيها للشراء.

فيما هبط سعر الأوقية العالمية" و تزن حوالي 31.1 حراما من الذهب" اليوم لمستوى 2175 دولارا للبيع، و 2174 دولارا للشراء.

وعن سعر مصنعية الذهب والدمغة ، والتي تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ومن محافظة لأخرى، ويتراوح متوسط سعر المصنعية و الدمغة في محلات الصاغة بين 30 و 65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و 10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.