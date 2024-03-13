دوري أبطال أوروبا.. إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد يتعادلان في الشوط الأول

شهد ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو" في مدريد صراعًا مثيرًا بين إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد خلال الشوط الأول من مباراتهما في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.

بدأ إنتر ميلان المباراة بقوة وسيطر على مجريات اللعب، ونجح في افتتاح التسجيل في الدقيقة 33 من خلال فيديريكو ديماركو، الذي سدد كرة رائعة من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس أوبلاك.

لم ينتظر أتلتيكو مدريد طويلًا للرد على هدف إنتر ميلان، حيث تمكن أنطوان جريزمان من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 35، بعد استغلاله تمريرة رائعة من كوكي، وسدد الكرة في شباك الحارس سومر.

وجاء تشكيل إنتر ميلان كالتالي:

حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: بنجامين بافارد، ستيفان دي فريج، أليساندرو باستوني

خط الوسط: دينزل دومفريز، نيكولو باريلا، هاكان تشالهانوجلو، هنريك مخيتاريان، فيديريكو ديماركو

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز، ماركوس تورام

ودخل إنتر ميلان المباراة بفرص قوية للتأهل للدور ربع النهائي، حيث فاز في مباراة الذهاب على ملعب "جوزيبي مياتزا" بهدف دون، ويحتاج النيراتزوري إلى التعادل بأي نتيجة أو الفوز بأي نتيجة لضمان التأهل للدور ربع النهائي، لكن سيسعى أتلتيكو مدريد لتحقيق مفاجأة مدوية وقلب تأخره في مباراة الذهاب.

