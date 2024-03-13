رسميا.. الدورى الإسبانى يغير جنسية إبراهيم دياز إلى مغربي

في خطوة مهمة لتعزيز صفوف منتخب "أسود الأطلس" قبل الاستحقاقات الدولية المقبلة، أعلنت رابطة الدوري الإسباني، "الليجا"، رسميًا، تغيير جنسية إبراهيم دياز، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، إلى المغربية بشكل رئيسي.

بعد فترة طويلة قضاها مع منتخب "اللاروخا" دون استدعاء، اتخذ دياز قرارًا حاسمًا بتمثيل منتخب المغرب، مؤكدًا رغبته في الدفاع عن ألوان بلده الأم.

عكست هذه الخطوة إيمان دياز بقدرات المنتخب المغربي وإمكانياته في تحقيق إنجازات قارية وعالمية.

تفاعلًا مع قرار دياز، أجرت رابطة الليجا تعديلا لجنسية اللاعب الرئيسية على موقعها الرسمي إلى مغربية، تقديرًا لاختياره تمثيل بلده الأصلي.

كما ضمّ وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، دياز إلى قائمة "أسود الأطلس" المستدعاة لخوض معسكر مارس القادم، إيمانًا بقدراته وإمكانياته في تعزيز خط الوسط.

جاء ذلك بعدما حصل الاتحاد المغربي لكرة القدم على موافقة رسمية من الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" على تغيير جنسية دياز الرياضية، ليصبح مؤهلًا لتمثيل المغرب في المباريات الدولية.

صرّحت صحيفة "ماركا" الإسبانية بأنّ موافقة "الفيفا" تفتح الباب أمام دياز للمشاركة مع منتخب المغرب في المباراتين الوديتين ضد أنجولا وموريتانيا المقررتين في مارس الجاري.