دوري أبطال أوروبا.. لاوتارو يقود هجوم إنتر ميلان أمام أتلتيكو مدريد

أعلن سيموني إنزاجي المدير الفني لفريق إنتر ميلان، تشكيل فريقه لمواجهة أتلتيكو مدريد في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، والتي ستقام على ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو" في مدريد، مساء اليوم الأربعاء.

أجرى إنزاجي تغييرًا واحدًا على تشكيل الفريق الذي فاز على أتلتيكو مدريد في مباراة الذهاب، حيث حلّ بنجامين بافارد محلّ ميلان سكرينيار في خط الدفاع.

وجاء تشكيل إنتر ميلان كالتالي:

حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: بنجامين بافارد، ستيفان دي فريج، أليساندرو باستوني

خط الوسط: دينزل دومفريز، نيكولو باريلا، هاكان تشالهانوجلو، هنريك مخيتاريان، فيديريكو ديماركو

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز، ماركوس تورام

يدخل إنتر ميلان المباراة بفرص قوية للتأهل للدور ربع النهائي، حيث فاز في مباراة الذهاب على ملعب "جوزيبي مياتزا" بهدف دون، ويحتاج النيراتزوري إلى التعادل بأي نتيجة أو الفوز بأي نتيجة لضمان التأهل للدور ربع النهائي، لكن سيسعى أتلتيكو مدريد لتحقيق مفاجأة مدوية وقلب تأخره في مباراة الذهاب.

ويُتوقع أن تكون المباراة مثيرة وقوية بين الفريقين، حيث يسعى كل منهما لتحقيق هدفه، وسيحاول إنتر ميلان الحفاظ على نظافة شباكه وضمان التأهل، بينما سيسعى أتلتيكو مدريد إلى تسجيل هدف مبكر وشن هجمات متتالية على مرمى إنتر ميلان.

