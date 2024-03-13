مسلسل مسار إجباري الحلقة الثالثة.. أحمد داش يلجأ لعصام عمر بسبب ديون والدهم

عرضت اليوم الحلقة الثالثة من مسلسل مسار إجباري بطولة الفنان أحمد داش، وبدأت الحلقة بـ حسين “أحمد داش” الذي يذهب لشقيقه علي “عصام عمر” ويطلب منه أن يأخذوا عزاء والدهم سويًا.

ويكتشف حسين ( أحمد داش ) أن والده ( محمود البزاوي ) قد ترك لهم إيجار متأخر وديون كثيرة.

ويبدأ يفكر حسين ( أحمد داش ) مع علي ( عصام عمر ) في تسديد ديون والدهم، وفي نفس الوقت التي تهجم الشرطة علي عربة الأكل الخاصة بحسين وأيضا على سينتر الدروس الخاص بعلي.

وتنتهي الحلقة وهم يفكرون في حل لمشاكلهم، ولكن يتعرضوا لهجوم من قبل بلطجية ويتعرضوا للضرب ويطلبوا منهم تسليم الدليل وإلا سيلقى حتفهم

يعرض مسلسل مسار إجباري لأحمد داش يومياً علي قناة CBC وOn والحياة ومنصة Watch it، من بطولة أحمد داش، ويضم عدد كبير من الفنانين، ومن أبرزهم: عصام عمر، صابرين، بسمة، ياسمينا العبد، مي الغيطي، رشدي الشامي وعدد آخر من الفنانين، وسيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي ومن إخراج نادين خان.

يذكر أن أحدث اعمال أحمد داش كان مشاركته في موسم رمضان ٢٠٢٣ بمسلسل جعفر العمدة الذي تصدر ترند محركات البحث منذ عرض حلقاته ومسلسل الصندوق وذلك بعد نجاح مسلسل مين قال؟ الذي عرض في رمضان ٢٠٢٢ ويعتبر فيلم أبو صدام أحدث بطولاته السينمائية الذي شارك في المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وقد حصل النجم أحمد داش علي جائزة الممثل المفضل في جوائز اختيار الأطفال نكلوديون The Nickelodeon Kids' Choice Awards والتي أقيمت فاعليتها في أبو ظبي في سبتمبر ٢٠٢٣.