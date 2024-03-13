بجهود أمنية.. "الكفن" ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في الفيوم.. صور

أنهت الأجهزة الأمنية بالفيوم، بالتنسيق مع القضاة العرفيين، اليوم الأربعاء، خصومة ثأرية بين أبناء "عائلة جاد"، بقرية زاوية الكرادسة و"عائله قنديل "بقرية بني صالح بمركز الفيوم وتم تقديم الكفن وإنهاء الخصومة بينهما.

شهد مراسم الصلح اللواء أحمد عزت نائب مدير أمن الفيوم واللواء أحمد الحسيني مساعد مدير أمن الفيوم واللواء حسام أنور مدير مباحث المديرية والعميد أحمد خيري رئيس مباحث المديرية، والعميد محمود ابو بكر مأمور مركز شرطة الفيوم والعقيد معتز اللواج مفتش مباحث مركز شرطة الفيوم، والمقدم أحمد فريتم رئيس مباحث مركز شرطة الفيوم، تحت رعاية اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم.

ترجع وقائع الخصومة الثأرية إلى عام 2021 عندما وقعت مشاجرة بين أثنين من أبناء العائلتين، أسفر عن مقتل أحدهما نتيجة الاعتداء عليه بالضرب.

حضروا من المحكمين العرفيين وأعضاء مجلس النواب كل من خاطر عبد القوي رئيس لجنة المصالحات، والنائب ايمن شكري ضاوي عضو مجلس النواب، والنائب عمرو أبو السعود عضو مجلس الشيوخ، والشيخ خالد القيسي، المنسق العام للجنة المصالحات بالمنطقه الأزهرية بالفيوم، والشيخ محمود حسانين نائب رئيس لجنه المصالحات، وعماد العزباوي المنسق العام للجنة المصالحات وفض المنازعات، وجميع أبناء عائلة جاد وابناء عائله قنديل، وعدد كبير من عائلات قريتي بني صالح وزاوية الكرادسة، والقيادات الشعبية والتنفيذية بطامية.

وأقروا جميعًا بالصلح النهائي وتم تقديم الكفن وتعهد كلًا منهم بعدم التعرض للآخر وقد لاقى ذلك إستحسانًا وقبولًا وتركت مردودًا إيجابيًا وأثرا طيبا في نفوس المواطنين مثمنين الجهود والمبادرات التي تقوم بها الوزارة الداخلية من أجل حفظ الأمن والاستقرار.

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