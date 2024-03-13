بث مباشر.. البابا تواضروس الثاني يترأس عظته الأسبوعية فى كنيسة "مار جرجس"

تنقل البوابة نيوز البث المباشر للعظة الأسبوعية لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، من كنيسة "مار جرجس" هليوبوليس.

وفي نفس السياق افتتح مجلسا كنائس الشرق الأوسط ومصر، اليوم الأربعاء، "أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيّين"، ويأتي عنوان نسخة هذا العام "أحِبَّ الرَّبَّ إلٰهَكَ… وَأحِبَّ قَريبَكَ مِثلَمَا تُحِبُّ نَفْسَكَ" (لوقا 10: 27)، وذلك برئاسة البابا تواضروس الثاني، وبحضور الدكتور ميشال عبس الامين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط ، ورؤساء الكنائس وممثليهم.

ومن المقرر ان يتضمّن برنامج الاحتفالات صلوات ولقاءات عدّة مع مختلف العائلات الكنسيّة وفق البرنامج التالي:

الخميس 14 مارس 2024: دير مار جرجس البطريركي للرّوم الأرثوذكس، مجمّع الأديان – مصر القديمة.

الجمعة 15 مارس 2024: الكنيسة الإنجيليّة الأولى، شارع الكنيسة المرقسيّة – كوم عباس – أسيوط.

السبت 16 مارس 2024: كنيسة للأقباط الكاثوليك.

الاثنين 18 مارس 2024: كنيسة الأسقفيّة.

الثلاثاء 19 مارس 2024: كنيسة للأقباط الكاثوليك.

الأربعاء 20 مارس 2024: كنيسة السيّدة العذراء للسريان الأرثوذكس، غمرة – القاهرة.

الخميس 21 مارس 2024: كنيسة مار مينا للأقباط الأرثوذكس بفم الخليج – القاهرة.

الجمعة 22 مارس 2024: لجنة الشباب في مجلس كنائس مصر واللّجنة المسكونيّة للشباب.



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