محافظ جنوب سيناء يترأس مؤتمر المتابعة الأسبوعي.. صور

ترأس اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، جلسة المتابعة الأسبوعية، اليوم الأربعاء، بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة بطور سيناء، بحضور الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ، واللواء أحمد الاسكندراني سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية ورؤساء المدن ومدير المديريات والادارات وعدد كبير من العاملين بالمحافظة.

واستهل المحافظ اللقاء بتوجيه التهنئة للجميع بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وزف بشرى للموظفين بصرف 500 جنيه بالإضافة الى شنطة أو بون لمستلزمات غذائية، فضلا على السلع الغذائية المجانية للمستحقين وتضم (أرز وسكر وزيت ومكرونة) فضلًا عن وصول المساعدات لمستحقيها بالمدن والقرى والوديان بالإضافة الى توافر موائد الرحمن بكافه المدن وبخاصه مائده طور سيناء والتي يتم من خلالها توفير 500 وجبه افطار و500 وجبه سحور يوميا.

وأتاح المحافظ لمدير مديرية الأوقاف الشيخ سيد يوسف غيط أعطاء نبذة ثقافية دينية لكيفية إخراج الزكاة والصدقات خلال الشهر الكريم، مؤكدا على أهمية تشجيع التكافل الاجتماعي ووضعه على أهمية الاولويات.

كما اكد على اهمية الاستعداد لافتتاح عدد من المشروعات الكبرى بشرم الشيخ بعد عيد الفطر المبارك، فضلا على مناقشه عدد من الموضوعات خاصه بالمتابعة ومنها التوسع في انشاء حضانات طفوله مبكرة بالمحافظة بعد ترشيح مساحات لانشاء حضارات جديده من فئه يوم لاربع سنوات وعرض موقف التامين الصحي الشامل بالمحافظة والإعلان عن بدء تنفيذ جائزه التميز الحكومي في دورتها الرابعة 2024، وكذا متابعة الاعمال الجاريه بتطوير المسرح الصيفي بطور سيناء والذي تم الانتهاء من 80% منه والاستعداد للافتتاح في 30 يونيو هذا العام.

inbound2655140375793382086

inbound656376119485069059

inbound1443573611413183604

inbound5658809749178140372