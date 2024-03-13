ياسر جلال: أتمنى تجسيد شخصية القائد طارق بن زياد  

تحدث النجم ياسر جلال عن الشخصيات التاريخية التي يتمنى تجسيدها بعدما لمع بشكل خاص وحصد إشادات واسعة عند تجسيده شخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي في مسلسل "الاختيار 3".

وقال جلال فى تصريحات ل"البوابة نيوز":"تقديم شخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت تحديا كبيرا على المستوى الفني وعلى المستوى الشخصي كمواطن خاصة عندما أقدمها في هذا الوقت الحرج من تاريخ مصر".

وتابع :"هناك الكثير من الشخصيات الثرية في التاريخ القريب والبعيد أبرزهم شخصية الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وشخصية طارق بن زياد القائد العسكري الذي قاد الفتح الإسلامي لشبه الجزيرة الأيبيرية في عهد الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك، أتمنى تقديمه ضمن عمل تاريخي شىء يسعدني كثيرا".

وينافس جلال في موسم دراما رمضان بمسلسل "جودر" الذي تدور أحداثه حول جودر حينما تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا فهو المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى كنوز الحكيم شمردل الأربعة، وسنرى ما إذا كان سينجح في التصدى لشمعون خلال الأحداث أم لا.

ويشارك ياسر جلال في مسلسل "جودر" الفنانون نور اللبنانية، ياسمين رئيس، أحمد فتحى، هنادى مهنى، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، چيهان شماشرجي، عايدة رياض، جيهان الشماشرى، محمود البزاوى، مجدى بدر وهو من تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيرى وإنتاج تامر مرتضى.

