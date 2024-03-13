انطلاق معسكر المنتخب استعدادا لدورة الإمارات الودية

انطلق ظهر اليوم معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم تحت قيادة حسام حسن المدير الفني، بأحد فنادق القاهرة بالتجمع، في إطار الاستعداد لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر إقامتهما في شهر يونيو المقبل بالجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب قائمة تضم 25 لاعبًا استعدادًا للمعسكر الذي ينطلق ١٣ مارس الجاري استعدادًا للبطولة الودية التي تضم منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا، والمقرر إقامتها في أبو ظبي، واللاعبون الـ 25 هم:

محمد عواد

محمد أبو جبل

المهدي سليمان

مصطفى شوبير

محمد هاني

أكرم توفيق

محمد حمدي

محمد شكري

أحمد حجازي

رامي ربيعة

محمد عبد المنعم

أحمد رمضان بيكهام

مروان عطية

حمدي فتحي

إمام عاشور

محمد مجدي أفشة

أحمد نبيل كوكا

محمود تريزيجيه

مصطفى فتحي

حسين الشحات

عمر مرموش

مصطفى محمد

أحمد عاطف

محمد شريف

محمد الشامي