«صوموا تصحوا».. 12 نصيحة لمرضى السكر في رمضان| فيديو

يواجه مرضى السكر تحديات خاصة أثناء صيام شهر رمضان، حيث يحتاجون إلى توازن دقيق بين الصوم والعناية بصحتهم، قد يتطلب ذلك ضبطًا دقيقًا لمستويات السكر في الدم وضبطا للجرعات الدوائية والتغذية، وينبغي على مرضى السكر استشارة الطبيب قبل الصيام للتأكد من سلامتهم واتباع الإرشادات الطبية بدقة.

هناك الكثير من مرضى السكري يجب عليهم إتباع النصائح الآتية للحفاظ على صحتهم خلال رمضان:



- استشر طبيبك قبل الصيام فقد ينصح بعدم الصيام

- احرص على قياس السكر في رمضان بشكل متكرر

- الفحص المستمر يقلل من حدوث انخفاض أو ارتفاع في السكر

- راقب علامات انخفاض السكر

- الشعور بالارتعاش أو التعرق يُشير لانخفاض مستوى سكر

- توقف عن الصيام في حال ارتفاع سكر الدم بشكل كبير

- تجنب ممارسة التمارين العنيفة أثناء الصيام

- حافظ على اتزان الوجبات التي تتناولها عند الإفطار والسحور

- تجنب النوم قبل موعد الإفطار خلال الأيام الأولى من الصيام

- الالتزام بتناول السحور وتأخيره قبل الفجر

- حافظ على رطوبة جسمك لمنع الإصابة بالجفاف

- احرص على شرب الماء ومشروبات خالية من السكر قبل الصيام