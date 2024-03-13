المؤتمر: الشركة المتحدة تلعب دورا كبيرا في نشر الوعي من خلال تقديم أعمال درامية هادفة

قال اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تلعب دورا كبيرا في نشر الوعي من خلال تقديم أعمال درامية هادفة تلقي الضوء على مختلف القضايا الاجتماعية والقانونية والتاريخية خلال شهر رمضان بالإضافة إلى البرامج الحوارية والثقافية والترفيهية و الدينية التي تبث على مدار اليوم .

وأعرب نائب رئيس حزب المؤتمر عن تقديره للدور الهام الذي تلعبه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في تقديم دراما متنوعة خلال شهر رمضان 2024، لافتاً إلى أن تنوع المحتوي يهدف إلى توعية المواطن المصري بالقضايا المختلفة، وتعزيز شعوره بالوحدة الوطنية والمساهمة في تنمية المجتمع المصري.

وأشار إلى أن الشركة المتحدة أعادت الأمل من جديد لصناعة الدراما التلفزيونية المصرية و أعادت للفن المصرى رونقه من خلال عمليات الإنتاج الضخمة و تذليل كافة العقبات، بالإضافة إلى الجدية في تطوير المحتوى وهو ما ساهم في تعزيز قدرة المنتج المصري على المنافسة وإعادة الريادة من جديد للفن والدراما المصرية.

وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر الشركة المتحدة منذ أن بدأت الإنتاج وهي تسعى دوما لتقديم فن هادف بمختلف أنواعه، ما بين الدراما الاجتماعية والكوميدية والسياسية بجانب الأعمال الدرامية الأخري المتنوعة وهو ما يتيح للمشاهدين الاختيار من بين مجموعة واسعة من الخيارات التي تلبي تفضيلاتهم واهتماماتهم سواء كان الشخص يستمتع بمشاهدة مسلسل درامي تدور أحداثه في العصور القديمة أو قصة من العصر الحديث تتناول القضايا الاجتماعية، فهناك شيء يستمتع به الجميع خلال شهر رمضان.