مناقشة رسالة ماستر في اللاهوت أعدها الأب يوسف داروس

أعدّ المتقدّم في الكهنة يوسف داروس من بطريركيّة الإسكندريّة وسائر أفريقيا رسالة لنيل شهادة "ماستر في اللاهوت" عنوانها: "موقف الكنيسة القبطيّة اللاهوتي من مجمع خلقيدونية على ضوء الحوارات المسكونية في القرن العشرين: دراسة تحليليّة في التعليم الخريستولوجي"

ووقام الأب بورفيريوس جورجي بالاشراف المباشر علي رسالm الباحث العلمية وتألّفت لجنة التحكيم من الأسقف ديمتري شربك قارئًا أولاً وقد ترأس الجلسة، ود. دانيال عيوش قارئًا ثانيًا.

وحضر الجلسة الأسقف موسى الخصي، وعميد المعهد قدس الأرشمندريت يعقوب خليل، وعميد كليّة الآداب والعلوم د. حنا نكت، مع عدد من الآباء والأساتذة والطلاب.

وتتوفّر نُسخة رقميّة ومطبوعة لهذه الأطروحة، ونُسخ لجميع رسائل التخرّج، على موقع المكتبة المركزيّة في جامعة البلمند، وفي ومكتبة المعهد.