«جامعة بدر» تطلق الملتقي السياسي الأول بحضور سفير أذربيجان

نظمت جامعة بدر بالقاهرة الملتقي السياسي الأول تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف الشيحي رئيس جامعة بدر بالقاهرة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، حيث قام قطاع العلاقات الدولية بالجامعة بتنظيم الصالون السياسي الدولي بكلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالجامعة والذي دعت فيه الجامعة سفير أذربيجان الدكتور الخان بولوخوف سفير جمهورية أذريبيجان بمصر لتدشين هذا الملتقى السياسي الأول ورافقه في الزيارة القنصل العام للسفارة.

وقد تفقد السفير منشأت جامعة بدر وأبدي اعجابه بالبنية التحتية والمستوي الرفيع الأكاديمي الذي رآه.

وأشاد السفير بولوخوف عن العلاقات الآذارية - المصرية على الصعيد السياسي، والثقافي، والفني، والصناعي، والاقتصادي، وأيضا على الصعيد الجامعي والأكاديمي، كما أشاد بتميز العلاقات الدبلوماسية بين الرئيس المصري السيسي، والرئيس الآذاري علييف على كافة الأصعدة خاصة في مجال الغاز والبترول وتصنيع الأدوية.

وعلى الجانب الآخر، أشار رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أشرف الشيحي إلي أن هذه الزيارة تأتي في باكورة التعاون العلمي والأكاديمي والجامعي بين جامعة بدر بالقاهرة والجامعات الآذارية.

وقد أوضح الأستاذ الدكتور أشرف الشيحي وجود برنامج للدراسات الإسلامية والشريعة بكلية الانسانيات والعلوم الاجتماعية وهو متاح لمن يرغب من الدول الإسلامية في جميع انحاء العالم، بالإضافة الي التخصصات المختلفة في كليات الجامعة 16 كلية.

وحضر اللقاء السادة العمداء والأستاذ الدكتور محمد صفي الدين خربوش وزير الشباب الأسبق وعميد كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية، مؤكدا ضرورة فتح الآفاق المشتركة في مجال الطب والهندسة والذكاء الاصطناعي والصيدلة.

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