اليوم.. البابا تواضروس الثاني يلقي عظته الأسبوعية في كنيسة "مار جرجس" هليوبوليس

يستأنف قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اعتبارًا من اليوم اجتماع الأربعاء الأسبوعي لقداسته، في كنيسة "مار جرجس" هليوبوليس.

كان قداسة البابا قد أعلن نهاية شهر ديسمبر الماضي عن توقف الاجتماع مؤقتًا، على أن يستأنف مع مجئ الصوم الكبير، الذي بدأ أول أمس الاثنين.

وكما من المقرر ان يفتتح مجلسا كنائس الشرق الأوسط ومصر ، اليوم الأربعاء ، "أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيّين"، ويأتي عنوان نسخة هذا العام "أحِبَّ الرَّبَّ إلٰهَكَ… وَأحِبَّ قَريبَكَ مِثلَمَا تُحِبُّ نَفْسَكَ" (لوقا 10: 27)، و ذلك بحضور رؤساء الكنائس وممثليهم.

ويتضمّن برنامج الاحتفالات صلوات ولقاءات عدّة مع مختلف العائلات الكنسيّة وفق البرنامج التالي:

الأربعاء 13 مارس 2024: حضور إجتماع قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندريّة وبطريرك الكرازة المرقسيّة، بحضور رؤساء الكنائس .

الخميس 14 مارس 2024: دير مار جرجس البطريركي للرّوم الأرثوذكس، مجمّع الأديان – مصر القديمة.

الجمعة 15 مارس 2024: الكنيسة الإنجيليّة الأولى، شارع الكنيسة المرقسيّة – كوم عباس – أسيوط.

السبت 16 مارس 2024: كنيسة للأقباط الكاثوليك.

الاثنين 18 مارس 2024: كنيسة الأسقفيّة.

الثلاثاء 19 مارس 2024: كنيسة للأقباط الكاثوليك.

الأربعاء 20 مارس 2024: كنيسة السيّدة العذراء للسريان الأرثوذكس، غمرة – القاهرة.

الخميس 21 مارس 2024: كنيسة مار مينا للأقباط الأرثوذكس بفم الخليج – القاهرة.

الجمعة 22 مارس 2024: لجنة الشباب في مجلس كنائس مصر واللّجنة المسكونيّة للشباب.



