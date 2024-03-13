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الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

جامعة العريش في رحلة طلابية علمية إلى مركز البحوث الزراعية بالقاهرة

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
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قام طلاب برنامجِ الميكروبيولوچي بكليّة العلوم، وطلَّاب كلية العلوم الزراعيَّةِ البيئيَّة، بقسم الإِنتاج النباتِيّ، وقسم الشُّعبةِ العامَّة بجامعة العريش، بزيارة علميَّة مشتركةٍ لمركز البحوثِ الزّراعية - معهد أَمراض النَّباتِ بالقاهرةِ.

وجاءت الزيارة تحتَ رِعايَةِ  الدّكتور حسَن الدّمرداش رئيس جامعة العريش، وإشراف الدّكتور عبد المقصود عبد القادر نائب رئيس الجامعة لشؤُونِ التَّعليمِ والطُّلَّاب وأعضاء هيئة التدريس من كليتى العلوم ووالعلوم الزراعية.

وأَكَّد  الدّكتور حسَن الدّمرداش، أهميَّة هذه الزّيارة العلميَّة في تعزيزِ مهاراتِ الطُّلَّاب العمليَّةِ في مجال علم أمراضِ النَّبات، وإثراء خبراتِهم العلميَّةِ والمعرفيَّة، وربطهم بسوقِ العملِ.

وأَشارَ إلى أنَّ الجامعةَ تَسعَى إلى تنظيمِ المزيدِ من هذهِ الزّياراتِ لتطويرِ مهاراتِ الطلَّاب وخبراتِهم العلميَّة.

وتضمَّنتِ الزيارةُ جولةً تعريفيَّةً بوحدة الكائنات الدقيقةِ، ووحدةِ الامراض الفطريَّة، ووحدة الامراض البكتيريَّة، ووحدة الأَمراضِ الفيروسيَّةِ، وشرح لأحدثِ الأجهزةِ والطُّرقِ المستخدمةِ لتعريفِ المرضِ النَّباتيّ والمقاومةِ الحيويَّةِ لهُ.

وقدْ أعربَ الطُّلَّاب عن شكرهم وتقديرهم للجامعة لتنظيمِ هذه الزِّيارة العلميَّةِ المتميّزة، التي ساعدتهم على التَّعرف إِلى أحدَثِ التطوُّراتِ في مجالِ علمِ أمراض النَّبات، واكتساب مهارات عملية جديدة في مجالِ التَّشخيصِ والعَلَاج، وتبادل الخبراتِ مع خُبراءِ المركزِ.

هذا، وقد شاركَ في الإشراف على الزّيارة الدُّكتورة منجة إِبراهيم موسى، الأُستاذ المُساعد بقسم علم النَّبات بكليَّة العلومِ، والدُّكتور أَحمد الشَّعراوِيّ، الأُستاذ المساعد لأَمراضِ النَّبات بكلية العلومِ الزراعيَّةِ البيئيَّة، والدُّكتور أَشرف الرّطيل، بكليَّة العلوم الزراعيَّة والبيئيَّة، وعددٌ من المدرّسينَ المساعدينَ والمعيداتِ.

وقد تضمَّنتِ الزيارةُ، أَيضًا، جولةً ترفيهيَّةً ثمَّ العودَة إلى مدينةِ العريشِ في اليومِ نفسِهِ.

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