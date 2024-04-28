"التعاون الخليجي" يؤكد ضرورة تضافر الجهود الدولية للتغلب على التحديات المتعددة

أكد أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي ضرورة تضافر الجهود الدولية وتقوية خطوط التعاون والعمل الجماعي للتغلب على التحديات المتعددة، وبلورة حلول تعاونية لمجابهة الأزمات الإنسانية والمناخية والاقتصادية، منوها بالدور المحوري لأهداف المنتدى الاقتصادي العالمي.

جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم الأحد، في أعمال الاجتماع الخاص بالمنتدى الاقتصادي العالمي 2024، تحت شعار "التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية" المنعقد في مدينة الرياض، بمشاركة العديد من قادة وكبار المسؤولين والخبراء من مختلف دول العالم، والمنظمات الدولية والقطاعات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية وقطاع الأعمال.

ونقلت وكالة أنباء السعودية (واس) عن البديوي إعرابه عن اعتزازه بالدور الكبير للمملكة العربية السعودية من خلال مساهمتها المستوى الإقليمي والدولي في تعزيز أواصر التضامن الدولي والتعاون البناء، واستضافتها للعديد من الفعاليات والمبادرات العالمية والدولية للوصول إلى حلول مبتكرة ومستدامة، وتفعيل العمل المشترك لمواجهة مختلف التحديات الراهنة، ومعالجة الموضوعات المتعلقة بالاقتصاد والتنمية.

وفي السياق، التقى البديوي، بأمين عام منظمة الآسيان "كيم كيو"، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث جرى استعراض علاقات التعاون بين دول مجلس التعاون ورابطة الآسيان، وسبل تعزيزها على جميع المجالات والأصعدة بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين، بالإضافة إلى استعراض خطة العمل 2023-2027 المشتركة بين الجانبين التي اعتمدت خلال القمة الخليجية ودول رابطة آسيان في عام 2023.