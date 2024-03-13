إسرائيل تحشد أعدادا غفيرة من الشرطة بالقدس والضفة خوفًا من أول جمعة في رمضان

تستعد الحكومة الإسرائيلية لحشد أعداد غفيرة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية استعداداً لأول جمعة في شهر رمضان المبارك، في ظل التوتر الجاري في الأراضي المحتلة وحرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال في غزة.

ومن بداية شهر رمضان تشهد القدس المحتلة والضفة الغربية توترًا كبيرًا بسبب تصرفات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المواطنين قبل بداية شهر رمضان.

ويعتزم الكيان الصهيوني نشر أعداد كبيرة من قوات الشرطة في محيط المسجد الأقصى وسط مخاوف من حدوث احتجاجات وصدامات، وتثير هذه الإجراءات المزيد من التوتر والقلق بين الفلسطينيين، الذين يرون هذه الخطوات كتصعيد واضح من الاحتلال.