الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة مستمر حتى نهاية الأسبوع

قال خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم الأربعاء، يشهد ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، موضحين أن هذا الارتفاع يستمر حتى نهاية الأسبوع للحالي.

وقالت هيئة الأرصاد، إنه يسود اليوم طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية وطقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وشهد صباح الأربعاء شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 27 للعظمى 14 درجة، وعلى السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 12 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 29 للعظمى والصغرى 18 وعلى شمال الصعيد 29 والصغرى 13 ، وعلى جنوب الصعيد 36 العظمى والصغرى 19 درجة.