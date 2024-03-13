سؤال برلماني بشأن ميزانية إنشاء وتطوير 20 مستشفى

تقدمت النائبة راوية مختار عضو مجلس النواب وعضو لجنة الصحة والسكان بالبرلمان، بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة بشأن المستشفيات التي تم تطويرها والتي لم يذكرها البيان الرسمي الصادر من وزارة الصحة بشأن تطوير وإنشاء 20 مستشفى خلال عام 2023 بتكلفة 10 مليارات جنيه.

وأوضحت عضو مجلس النواب راوية مختار، أنه في ظل ما تشهده الخدمة الصحية فى المستشفيات الحكومية في جميع المحافظات من تدني معايير الجودة، وتراكم العديد من المشكلات التي تتلخّص في الغالب في الإهمال ونقص المستلزمات والأجهزة وأسرة العناية المركزة ولا سيما النظافة التي تفتقدها هذه المستشفيات وجدنا بيان رسمي صادر عن وزارة الصحة والسكان، يتضمن إعلان تكلفة تطوير وإنشاء 20 مستشفى فقط خلال عام 2023 بتكلفة 10.9 مليارات جنيه.

وأوضحت عضو لجنة الصحة بالبرلمان النائبة راوية مختار، أن هناك مشاكل وإهمال واضح في العديد من المستشفيات بشكل جعل الإقدام على عملية جراحية فى مستشفى حكومى أو حتى خاص جزء من مخاطرة يمكن أن تفضى إلى الموت فى بعض الأحيان، مؤكدة أن الوحدات الصحية بالمحافظات تعاني من نقص فى المستلزمات الطبية، والأطقم الطبية بكل عناصرها، وهو أمر يُضعف من قدرة المستشفيات الحكومية على القيام بدورها فى تقديم خدمة صحية حقيقية، كما يعرض حياة البعض للخطر فى بعض الأحيان.

وتساءلت مختار عن غياب الرقابة على المؤسسات الصحية، وتعدد الهياكل الطبية، والعجز بهيئات التمريض، واحتكار سوق الأدوية والمستشفيات، جميعها ملفات مهمة لا بد مناقشتها ووضع حلولا لها، موضحة أن إعلان هذه الميزانية الضخمة، تزامنا مع المشكلات التي تشهدها عددا من المستشفيات مثل مستشفى رمد الفيوم، من عدم صيانة مبنى الاستقبال والباطني بمستشفى طامية المركزي، وعدم توفير بعض الأدوية لمعهد أورام دمياط بمحافظة دمياط، وعدم الاهتمام بإنشاء مستشفى خاص بالأطفال بمحافظة دمياط، بجانب معاناة جميع المستشفيات المركزية بمحافظة دمياط من النقص في أسرة الرعاية المركزة وخاصة التنفس الصناعي وحضانات الأطفال، ووجود قائمة انتظار الإجراء العمليات الجراحية بمحافظة دمياط، مما يؤدى إلى تدهور حالة المرضى ووفاة البعض منهم.

وأكدت النائبة راوية مختار، أنه بناء على ذلك يجب توضيح عن ما هي المستشفيات التي تم تطويرها وأين المستشفيات الحكومية من خطة الحكومة وهي تعاني فقر ملحوظ؟