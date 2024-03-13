تجديد حبس متهم بسرقة غطاء بالوعات في مدينة نصر

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس متهم 15 يوما على ذمة التحقيقات في سرقة غطاء بالوعات بمنطقة مدينة نصر.

كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة ملابسات ما تم تداوله على موقع "فيس بوك" بشأن قيام شخص بسرقة غطاء بالوعات من مدخل أحد العقارات وضبط مرتكب الواقعة.

تعود الواقعة فى إطار ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام شخص بسرقة غطاء بالوعة من مدخل أحد العقارات بالقاهرة.

وبالفحص تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وبحوزته (2 غطاء بالوعة)، واعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.