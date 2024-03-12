رسامة ٣٢٥ شماسًا من أبناء كنائس إيبارشية الفيوم

قام الأنبا أبرآم مطران ورئيس أديرة الفيوم اليوم بدير القديس العظيم الأنبا أبرآم - العزب برسامة ٣٢٥ شماسًا من أبناء كنائس الإيبارشية



وخلال صلاة القداس دشّن الأنبا أبرآم عددًا من أواني المذبح والألواح المقدسة والأيقونات لخدمة كنائس الإيبارشية.



وعقب القداس عقد مجمع كهنة الإيبارشية اجتماعه الدوري، بحضور الأنبا أبرآم، حيث ناقش نيافته مع الآباء بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة

وألقى الأب القمص انجيلوس ثابت كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بمدينة الفيوم محاضرة بعنوان "ما بين التمثال والايقونة "



كما ألقى الأب القمص متاؤس عادل كاهن كنيسة العذراء والانبا رويس بالبياضة عددًا من الملاحظات الطقسية في الفترة القادمة