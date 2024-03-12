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الثلاثاء 12 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

توزيع 70 كرتونة مصاحف على مساجد الإسكندرية

محافظ الاسكندرية
محافظ الاسكندرية
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بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أهدت قنصلية المملكة العربية السعودية لمحافظة الإسكندرية عدد 70 كرتونة محملة بنسخ من المصحف الشريف.

جاء ذلك على هامش استقبال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم، السفير مزيد محمد الهويشان قنصل المملكة العربية السعودية بالإسكندرية، لتعزيز التعاون المشترك بينهم.

تسلم نسخ المصحف الشريف الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، واتخاذ قرار بتوزيعها على مساجد المحافظة وفقًا لاحتياج كل مسجد.  

وأعرب الشريف عن سعادته بتلقي المحافظة هذه الهدية العظيمة، مقدمًا الشكر إلى السفير والمملكة ، مؤكدًا عمق وعراقة العلاقات مع المملكة العربية السعودية.

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