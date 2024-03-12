توزيع 70 كرتونة مصاحف على مساجد الإسكندرية

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أهدت قنصلية المملكة العربية السعودية لمحافظة الإسكندرية عدد 70 كرتونة محملة بنسخ من المصحف الشريف.

جاء ذلك على هامش استقبال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم، السفير مزيد محمد الهويشان قنصل المملكة العربية السعودية بالإسكندرية، لتعزيز التعاون المشترك بينهم.

تسلم نسخ المصحف الشريف الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، واتخاذ قرار بتوزيعها على مساجد المحافظة وفقًا لاحتياج كل مسجد.

وأعرب الشريف عن سعادته بتلقي المحافظة هذه الهدية العظيمة، مقدمًا الشكر إلى السفير والمملكة ، مؤكدًا عمق وعراقة العلاقات مع المملكة العربية السعودية.