إصابة عامل في مشاجرة بسبب معاكسة خطيبته بأبو النمرس

أصيب عامل في العقد الثالث من عمره بجروح خطيرة بعد تعرضه لهجوم بالأسلحة البيضاء من قبل أربعة أشخاص، جراء مشاجرة نشبت بينهم بسبب محاولتهم معاكسة خطيبته داخل موقف الحرانية بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة.

تلقى المقدم مصطفى المهدي، رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس، إشارة من المستشفى بوصول شاب مصاب بجروح بالغة تضمنت طعنة نافذة في البطن وقطعًا في أربطة القدم، وبعد التحقيقات، أكدت خطيبة المصاب أن المشاجرة بدأت بمعاكستها من قبل أربعة أشخاص يستقلون دراجة نارية “توك توك” داخل الموقف.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لسرعة ضبط الجناة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.