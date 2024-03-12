بعد خروج النصر.. رونالدو بين "مطرقة" الصحف العالمية والجماهير

حملت الصحف العالمية الدون البرتغالى كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودى، نتيجة إقصاء فريقه من دور ربع نهائى بطولة دورى أبطال أسيا، أمام العين الإماراتى، بركلات الترجيح.

وودع فرق النصر السعودى، بطولة دورى ابطال اسيا، أمام ضيفه العين الاماراتى، بثلاثة اهداف لهدف، بركلات الترجيح.

وشنت جماهير فريق النصر السعودى، هجوما حادا على البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد الفريق الذي أهدر أكثر من فرصة محققة كانت كفيلة بتغيير مسار المباراة وإنهائها قبل ركلات الترجيح، ليتبخر معها حلم المشاركة بكأس العالم للأندية 2025.

وكان ذلك بمثابة الصدمة للصحف العالمية، بعد الاداء الباهت الذى ظهر عليه الدون خلال اللقاء، وأهداره لفرص سهله مما اضاع على فريق "العالمى" التأهل لدور نصف نهائى البطولة، واكمال المشروع السعودى فى الهيمنة على الكرة الأسيويه، مما فتح الباب امام الجماهير والصحافة فى تحميلة الهزيمة والخروج المخيب للآمال.



وتحت عنوان "كريستيانو يخرج من دوري أبطال أسيا بعد أسوأ خطأ في مسيرته"، سلطت صحيفة "سبورت" الإسبانية، الضوء على مباراة النصر والعين أمس، والتى حملت الدون المسؤولية بعد إهداره لفرصة سهلة، كانت السبب الرئيسي في خروج فريقه بركلات الترجيح.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن رونالدو لم يكن جيدًا وأهدر العديد من الفرص على الرغم من تسجيل ركلة جزاء في الدقيقة 118، فعنونت موضوعها قائلاً: "نهاية قاسية لكريستيانو في دوري أبطال آسيا".

وأوضحت "آس" فى تقريرها، أن النصر أهدر الفرصة في التتويج بدوري أبطال آسيا، في ظل ابتعاده عن لقب الدوري السعودي، ما زاد الانتقاداتلويس كاسترو المدير الفنى للفريق والدون البرتغالى رونالدو.

