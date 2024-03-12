مسلحون يسيطرون على سفينة قبالة سواحل الصومال

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الثلاثاء 12 مارس 2024، عن تلقيها بلاغًا يفيد بسيطرة مجموعة من الأشخاص على سفينة قبالة سواحل الصومال.

كما أوضحت يئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، في بيان لها أن "مجموعة من الأشخاص غير المصرح لهم سيطروا على السفينة"، مشيرةً إلى أنهم وصلوا إليها على متن قاربين، أحدهما صغير والآخر كبير.

وكانت الهيئة قد تلقت في وقت سابق من اليوم بلاغًا عن حادث وقع على مسافة 600 ميل بحري إلى الشرق من مقديشو، عاصمة الصومال، حيث تجري السلطات تحقيقاتها في الحادث.

كما دعت الهيئة السفن إلى توخي الحذر وإبلاغها بأي نشاط مريب قد ترصده في المنطقة.

من جانبها، أفادت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري أن ناقلة بضائع ترفع علم بنجلاديش تعرضت للاعتداء من قبل مجموعة من الأشخاص قبالة سواحل الصومال الشرقية.

كما نصحت الشركة السفن التجارية بالابتعاد عن موقع الحادث، مؤكدةً أن الجناة يحاولون السيطرة على ناقلة البضائع السائبة.