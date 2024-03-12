مشوار الزمالك في الكونفدرالية حال تخطى فيوتشر| تعرف عليه

اسفرت قرعة دور الـ 8 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، عن مواجهة فريق الزمالك بنظيره فيوتشر، فى مواجهة مصرية خالصة.



وأجريت قرعة دور الـ 8 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية التي يشارك بها الزمالك فى مقر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بمصر .



وحددت القرعة أن الفائز من مباراة الزمالك وفيوتشر سيلتقي مع الفائز من فريقى الملعب المالى ونادى دريمز الغانى.



وعلى الجانب الأخر سيلتقى الفائز من مواجهة ريفيرز يونايتد النيجيرى و اتحاد الجزائر الفائز من مواجهة أبوسليم الليبى ونهضة بركان المغربى.



وسيكون النهائى وفق إعلان "الكاف" بنظام الذهاب والاياب.



