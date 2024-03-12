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الثلاثاء 12 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

مشوار الزمالك في الكونفدرالية حال تخطى فيوتشر| تعرف عليه

الزمالك
الزمالك
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اسفرت قرعة دور الـ 8 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، عن مواجهة فريق الزمالك بنظيره فيوتشر، فى مواجهة مصرية خالصة.


وأجريت قرعة دور الـ 8 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية التي يشارك بها الزمالك فى مقر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بمصر .


وحددت القرعة أن الفائز من مباراة الزمالك وفيوتشر سيلتقي مع الفائز من فريقى الملعب المالى ونادى دريمز الغانى.


وعلى الجانب الأخر سيلتقى الفائز من مواجهة ريفيرز يونايتد النيجيرى و اتحاد الجزائر الفائز من مواجهة أبوسليم الليبى ونهضة بركان المغربى.


وسيكون النهائى وفق إعلان "الكاف" بنظام الذهاب والاياب.

 

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