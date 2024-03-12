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الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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السيسي يصدر 7 قرارات جمهورية.. تعرف عليها

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي  اليوم الثلاثاء عددا من القرارات الجمهورية .

وترصد البوابة نيوز القرارات كالتالي: 

  1. قرار رقم 63 لسنة 2024 بتغير الغرض من استخدام مساحة 97’5 فدان من الأراضى المخصصة لصالح محافظة المنيا لأغراض الاستصلاح والاستزراع بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 529 لسنة 2017 المشار إليه وفقا للخريطة وجدول الإحداثيات المرفقين من نشاط الاستصلاح والاستزراع إلى إقامة محطة معالجة الحمأة الناتجة من مياه الصرف.
  2. قرار رقم 64 لسنة 2024 بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 71,7 فدان ناحية مركز أرمنت بمحافظة الأقصر لصالح محافظة الأقصر لإقامة مجمع تهعليمي متكامل.
  3. قرار رقم 66 لسنة 2024 بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 114,12 فدان ناحية عجرود بمحافظة السويس لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول لاستخدامها في غقامة مستودعات تخزين للنفط الخام.
    وقرار رقم 67 لسنة 2024 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة ,56. فدانناحية مركز البياضة بمحافظة الاقصر لصالح محافظة الأقصر لاستخدامها في غقامة محطة مياه للشرب.
  4. قرار رقم 68 لسنة 2024 بشان  تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2.78 فدان ناحية مركز ومدينة إسنا محافظة الأقصر لصالح محافظة الأقصر لاستخدامها في غقامة مجمع خدمات
  5. قرار رقم 69 لسنة 2024 بشان تعديل مساحة مدينة قنا الجديدة المنشأة بموجب قرار رئيس الجمهورية لسنة 2000 لتصبح بمساحة 19039,4 فدان
  6. قرار رقم 70 لسنة 2024 بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 12,17 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح هيئة قناة السويس لأستخدامها في مشروع تطوير ترسانة جنوب البحر الأحمر بسفاجا

 

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